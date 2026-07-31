Mirador Astronómico Copey, la Vía Láctea a dos horas de San José

La increíble zona de los Santos, famosa por sus parajes montañosos, su café de especialidad, sus quesos e incluso, sus vinos, constituye una razón más para incluirla como uno de los destinos obligatorios para nacionales y extranjeros: gracias a las condiciones particulares de la región, es posible la observación del cielo como sólo se puede lograr en otros selectos lugares del planeta.

El Mirador Astronómico Copey, le brinda al visitante la posibilidad de observar con equipo especializado y a simple vista, muchas de las maravillas que componen nuestro universo: galaxias, planetas, nebulosas, lluvias de estrellas y más.

Normalmente, lugares con condiciones idóneas para practicar el llamado astroturismo incluyen destinos como los desiertos de Atacama y de Namibia, en Chile y África, respectivamente. Copey, gracias a su baja contaminación lumínica y atmosférica, es otra de las zonas privilegiadas de nuestro continente.

El lugar está acondicionado para recibir grupos pequeños y pasar la noche bajo la Vía Láctea, mientras se disfruta de una charla sobre observcación astronómica y una cena compuesta por ingredientes propios de la zona.

Conozca más de este destino en la visita que realizamos al lugar.