'Minions y Monstruos': El director que actúa como director

La más reciente producción de este caótico ejército de seres amarillos, conocido como los Minions, llegó a las pantallas de nuestro país.



En esta ocasión, la historia sucede hace casi 100 años, durante la época dorada del Hollywood de antaño. Un grupo de Minions disfruta del estrellato del cine mudo, pero apenas el sonido irrumpe en la industria, se embarcan en un viaje para producir su propia película sobre algunos monstruos que ahora vemos como clásicos.



Para ayudarles en esta empresa, recurren a Max, un director amante del género de terror. Siendo una película animada, es lógico que el personaje requiera una voz humana: en Latinoamérica, esta le pertenece a Andy Muschietti.

Muschietti no es un actor de doblaje, sino la persona más parecida al personaje que pudieron encontrar: es una de las recientes estrellas latinoamericanas de la dirección cinematográfica, responsable de megaproducciones como la más reciente adaptación de IT de Stephen King y la película de Flash, entre otras.



Conversamos con este director transformado en actor que hace el papel de director y quien, en sus propias palabras, "lo hice de una manera insolente". Vea la entrevista en el video adjunto.