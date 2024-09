Michael Rubí: Un talento costarricense que brilla en el escenario internacional

Michael Rubí, un talentoso bailarín originario de Alajuela, siempre soñó con tener una oportunidad fuera de Costa Rica para demostrar que su habilidad no tiene fronteras. Hoy, ese sueño es una realidad, y su talento ha sido reconocido a nivel internacional.



Rubí se destacó en formatos televisivos costarricenses como Dancing With The Stars y, actualmente, en Mira quién baila, donde su carisma y destreza en la pista de baile lo posicionaron como uno de los favoritos. Sin embargo, sus ambiciones iban más allá de las fronteras nacionales.



Hoy, su historia de superación inspira a muchos, ya que Michel es uno de los bailarines principales de la reconocida cantante mexicana Gloria Trevi. El camino hacia este logro comenzó cuando, gracias a una recomendación, Rubí asistió a un casting con la artista. Fue la propia Gloria Trevi quien lo evaluó y, después de verlo en acción, decidió integrarlo a su equipo de artistas, con una frase que el costarricense jamás olvidará: “Eres sorprendente”.



Actualmente, Michael Rubí recorre escenarios internacionales en las giras de conciertos de Gloria Trevi, presentándose en ciudades como Miami y varias localidades de México. Su exposición en estos escenarios también le ha abierto puertas en producciones mexicanas, donde sigue creciendo como artista.



Michel Rubí es un verdadero ejemplo de superación, un costarricense que, en este mes de la patria, destacamos en 7 Estrellas por llevar con orgullo la bandera tricolor a nivel internacional.