‘Mi villano favorito 4’: El título correcto

Muchas veces nos quejamos y burlamos de la curiosa traducción que reciben los títulos de las películas del inglés al castellano. Desde clásicos como Ghost (Fantasma), que fue traducido a La sombra del amor, hasta éxitos actuales como Despicable Me (el odioso de mí), que recibió el título de Mi villano favorito. En esta ocasión, el título en español le hace más justicia a esta franquicia, que no solo es adorada por niños y adultos, sino que comercialmente es una de las más exitosas de la historia.



Efectivamente, Gru es el villano favorito de muchos, prueba de eso es que estamos a las puertas de la cuarta película de la serie (más otras dos dedicadas a los Minions).



Esta vez, el protagonista ha abandonado sus planes macabros para establecerse como un miembro de la Liga Anti Villanos, ha formado una hermosa familia y sus problemas son los típicos de cualquier padre casado y con hijos. Sin embargo, un antiguo rival escapa de la cárcel y busca vengarse, lo que obliga a Gru y su familia a formar parte de un programa de protección de testigos y asumir nuevas identidades.



Gru ya no será villano, pero continúa siendo peculiar. Este cuarto capítulo sigue sus aventuras mientras intenta encajar en un vecindario de clase alta y, al mismo tiempo, proteger a los suyos.



Conversamos con los actores de doblaje responsables de las voces de Gru y Lucy (ver nota completa en el video adjunto).