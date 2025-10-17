Mariluz Bermúdez: misión cumplida

La actriz nacional Mariluz Bermúdez bien puede ser la personificación de lo que muchos actores y actrices aspiran a obtener cuando eligen México como destino para perseguir sus sueños.



La costarricense reside en el país azteca desde hace 17 años, durante los cuales se ha vuelto un nombre conocido dentro del competitivo ámbito de las telenovelas e incluso, el cine.



Viajamos hasta Ciudad de México para conversar con ella sobre su sueño: el que tenía y el que logró, así como las formas de navegar las turbulentas aguas de la farándula de ese país.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.