María Jesús Prada muestra su faceta más personal tras debut en 'Telenoticias'

María Jesús Prada Picado creció entre cámaras y salas de redacción. Hoy lidera la jefatura de información de Teletica.com y suma un nuevo reto frente a las cámaras tras su debut en Telenoticias.



La periodista abrió las puertas de su hogar y mostró una faceta alejada de las coberturas diarias. Compartió detalles de su vida como madre, esposa y apasionada por las historias humanas.



Prada se formó en El País de España, uno de los medios más influyentes del mundo. Durante su etapa en Madrid conoció a quien hoy es su esposo, Enrique Martín. La pareja contrajo matrimonio en 2023.



La comunicadora consolida una carrera marcada por experiencia internacional y sello propio.



Conozca más reproduciendo el video adjunto.

