LuisGa de Los Ajenos habla de la llegada de su hijo y el sencillo 'Lucky'

Los Ajenos presentan Lucky, un sencillo con un significado muy especial para Luis Gabriel Loría, conocido como LuisGa. La canción nació tras la llegada de su hijo Luca (ver video de '7 Estrellas' adjunto en la portada).

El tema retrata la experiencia de convertirse en padre por primera vez. LuisGa encontró la inspiración en los momentos que comparte con su hijo. El nombre de la canción une el nombre de Luca con la palabra inglesa lucky, que significa afortunado.

El lanzamiento también reúne a Los Caligaris. La agrupación argentina participa como invitada en esta producción. La colaboración fortalece la amistad entre ambas bandas y suma un nuevo capítulo a su trayectoria musical.