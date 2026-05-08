Los sueños de Stefanía Colombari

Una niña de 15 años jugaba a ser periodista con una cámara casera y con un periódico que ella misma dibujó. Años más tarde, ya en la universidad, su autobús pasaba por fuera del edificio del trabajo de sus sueños.



Hay sueños que tienen la estamina de una maratón; los de Stefanía Colombari la han llevado no solo a cumplir su meta de ser la nueva presentadora de Telenoticias, sino a amasar logros en una carrera que, a sus apenas 36 años, la coloca en un punto importante del periodismo nacional (ver video adjunto).



Esta ganadora del premio nacional Jorge Vargas Gené y receptora de un Emmy, también es amante de los deportes extremos, del baile y de la música pop de la era de Britney Spears y Backstreet Boys.



Conozca más del nuevo rostro de la edición estelar de Telenoticias en la entrevista que le realizamos para 7 Estrellas.