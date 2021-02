Los Ajenos & Mr. Yambo estrenan el video “Ya me di cuenta”

Este miércoles se estrenó el video de “Ya me di cuenta”, la nueva colaboración entre Los Ajenos y el cantante hondureño “Mr. Yambo”.



El video se filmó esta misma semana en el Pacífico Central, en locaciones como Playa Blanca y Playa Mantas.



LuisGa adaptó a la letra original de “Ya me di cuenta” la esencia y estilo particular que caracteriza a Los Ajenos.



“Ya me di cuenta” está disponible en todas las plataformas digitales y emisoras del país.