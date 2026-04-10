"Lo que ellas quieren saber": el pódcast que responde a las dudas juveniles

Muchas veces escuchamos esta frase cuando se habla de “un pódcast de chicas”: la promesa de abordar los temas que ellas realmente quieren conocer.

En esta ocasión, el equipo de jovensalud.net quiso asegurarse de que lo que registraran los micrófonos estuviera plenamente alineado con las inquietudes y curiosidades de las jóvenes. Irónicamente, suelen ser los mismos temas sobre los que cuesta encontrar voces de confianza o especialistas capaces de tratarlos con rigor profesional.

Tras años de ofrecer en su sitio web recursos, charlas y hasta lecciones gratuitas sobre salud emocional, reproductiva y social, se apoyaron en su consejo editorial juvenil y en encuestas a sus usuarias para curar una lista de tópicos relevantes y profundizar en ellos.

A esto se suman invitadas que conectan con la audiencia, convirtiéndose en los ingredientes principales del pódcast Glow Up.

Conozca en el video adjunto más sobre este proyecto, diseñado para servir de apoyo y acompañamiento a nuestras jóvenes.







