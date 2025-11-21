Las voces detrás de ‘Wicked: por siempre’

A finales del año pasado, las salas de cine de todo el mundo tuvieron un fenómeno de complicidad con los fanáticos que hace tiempo no se veía. La película Wicked, basada en el increíblemente exitoso musical de Broadway, debutaba en su versión cinematográfica.

La larga espera, aunada al éxito rotundo de sus canciones y a una historia que pone en primer plano la amistad entre mujeres, la solidaridad y la tolerancia, completaron la receta para que el estreno fuera todo un evento.



En Latinoamérica, las voces tanto del musical como de la película fueron aportadas por las cantantes y actrices Danna Paola y Ceci de la Cueva. Ellas no solo conquistaron al público, sino que han demostrado entre sí una solidaridad y compañerismo que refleja a la perfección la magia de la historia entre Elphaba y Glinda.



Ahora la historia continúa con la segunda parte de la esperada producción y estas artistas conversan con Walter Campos sobre la increíble aventura y lo que significa estar en medio de este tornado. Vea la entrevista completa en el video adjunto.