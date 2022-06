Las mil caras de Octavio Rojas

Por Walter Campos Moraga | 2 de junio de 2022, 20:30 PM

Esta es una de las raras ocasiones en las que la realidad suena a ficción. ¿De qué otra manera se explica que un patriota escocés histórico, un valiente gladiador romano y un atolondrado gallo parlante compartan el mismo "padre"?



Ese padre se llama Octavio Rojas y no, no es un prodigio de la fertilidad capaz de viajar por el tiempo (aunque bien podría ser el argumento de alguna película en la que le toque trabajar): él es un actor de doblaje, quien, con más de 30 años de experiencia, ha prestado su voz a más personajes del cine y la televisión de los que podemos mencionar sin que esto parezca una lista de invitados a los premios de la Academia.



Aun así, entre risas y anécdotas, exploramos el oficio de este hombre, quien se ve como un amable señor mexicano, pero que modifica su hablar a voluntad para sonar como Russell Crowe, Mel Gibson, Liam Neeson, El Gallo Claudio, Lotso el Oso, el señor Smithers de Los Simpson, Walker Texas Ranger y muchos más.



No se pierda esta interesante entrevista con uno de los principales actores de doblaje latinoamericanos en el video adjunto.