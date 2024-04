Las caras de la gente tras las caras

Ser doble de acción en el cine es un trabajo duro, pesado, peligroso y de forma incomprensible, no reconocido por La Academia de ninguna otra manera que no sea el simple cheque por sus servicios.



Estos hombres y mujeres tras los rostros del cine, son una tribu en sí mismos: seres adictos a la adrenalina, altamente entrenados y dueños de habilidades que el resto de mortales podemos solo envidiar.



No es de extrañar que ya por los años 80, el mítico productor Glenn Larson creara una serie basada en un doble de acción quien, muy al estilo de la época, también resolvía crímenes como investigador privado.



Volviendo a nuestro siglo XXI, cuando el cine busca desesperadamente fuentes de inspiración y éxito financiero, nos encontramos con la película ‘The Fall Guy’, estelarizada por Ryan Gosling y Emily Blunt, inspirada en la mencionada serie pero con un argumento completamente distinto.



En esta ocasión, Gosling interpreta a Cole, uno de los mejores dobles de acción, quien vive un romance con una ambiciosa asistente de producción, hasta que un accidente le hiere los huesos y la autoconfianza, alejándolo de su trabajo y de su relación.



Al tiempo, Cole es buscado por una productora, para ayudarle a investigar la desaparición de la estrella de acción a la cual él doblaba. Obviamente, todo debe hacerse en secreto para no causar un escándalo, por lo cual nuestro héroe vuelve a su trabajo habitual mientras realiza su misión. Solamente que la película en la que trabajará será el debut de su ahora exnovia como directora.



‘The Fall Guy’ navega una graciosa historia de amor y de acción con dos de las estrellas más cotizadas del momento, quienes conversan con nosotros acerca del mundo de los dobles de acción y ser, en efecto, el rostro visible de aquellos cuya labor es y será invisible, mientras otros se llevan el crédito.