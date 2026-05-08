Lanzo Luconi lleva 13 años llevando el talento pianístico costarricense hasta California

Desde Orange County, al sur de California, Lanzo Luconi construye una vida artística que comenzó mucho antes de cruzar fronteras. Este pianista costarricense de 39 años, fundador del Costa Rica Piano Festival, salió del país en 2012 con el talento como equipaje y la determinación de abrirse paso en uno de los mercados culturales más competitivos del mundo.

Su trayectoria refleja el esfuerzo que implica llevar el talento costarricense al extranjero sin perder el vínculo con las raíces. Desde California, Luconi combina su vocación musical con nuevos proyectos culturales, demostrando que la distancia geográfica no tiene por qué significar distancia artística.

A través de su trabajo, mantiene una conexión activa con la escena musical de Costa Rica, recordando que el talento tico tiene mucho que decir más allá de las fronteras del país.

Para conocer de cerca la historia de Lanzo Luconi y descubrir los detalles de su vida artística en California, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

