La súper oveja negra de la familia

Dos cosas distinguen al personaje de Supergirl: le cuesta escapar de la sombra de su famoso primo, Superman, y es diametralmente opuesta a la personalidad de Clark.



Con solo una película dedicada al personaje, allá por 1984, las historias de esta hija de Kriptón se han movido principalmente por el ámbito de las historietas, los dibujos animados y las series de televisión.



La más reciente versión de Supergirl, la que llegará a los cines la próxima semana, busca cambiar eso radicalmente. La película sigue las aventuras de esta joven que carga consigo el trauma de haber perdido a su familia, mientras irónicamente rechaza las ofertas de su primo por echar raíces en Metrópolis.



Su vida transcurre en la búsqueda de fiesta en planetas con sol rojo (el cual aminora sus poderes y le sirve para emborracharse), junto a su perro Krypto; lo último que desea es convertirse en heroína.



Sin embargo, cuando un villano entra en escena y pone en peligro la vida del superperro, ella se ve forzada a combatir, no solo por venganza, sino para ayudar a una huérfana en peligro.



¿Encontrará Supergirl su propósito en la vida y el favor del público en la taquilla? Responda a esta pregunta mientras le mostramos lo que necesita saber antes de ver la película en el video adjunto.