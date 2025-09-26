La revolución está en la pantalla

Un movimiento revolucionario en medio de Estados Unidos lucha contra el status quo y las políticas severas en contra de la inmigración ilegal.



En medio de esto, los personajes de Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infinity y Sean Penn libran ‘Una batalla tras otra’ en contra del sistema, sus instintos y el mundo en general.



Es un drama con algo de humor, que se siente como una película de acción, pero los involucrados lo explican mejor desde la conferencia de prensa en Ciudad de México.

Repase la nota completa en el video adjunto.