La pizza que conquistó a Montaner: el secreto detrás de ‘La Muzza’ en Curridabat

El cantante Ricardo Montaner aseguró haber encontrado “la mejor pizza de Costa Rica”, y la afirmación despertó curiosidad. Para comprobarlo, visitamos ‘La Muzza’, un pequeño local que esconde su magia detrás de una ventanita en el centro de Curridabat (ver video adjunto).



Lejos de los grandes restaurantes, este proyecto destaca por su propuesta artesanal y el cuidado en cada detalle. Parte de sus ingredientes se cultivan en suelo costarricense, mientras otros son traídos directamente desde Italia, logrando un equilibrio de sabores que explica por qué esta pizza ha captado tanta atención.



Fuimos a conocer de cerca qué hace especial a este rincón gastronómico que combina sencillez, tradición y un sabor que muchos ya consideran inolvidable.