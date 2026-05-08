La otra cara de Montserrat del Castillo 

Si usted no conoce personalmente a Montserrat del Castillo, su opinión sobre ella quizás se limite a lo que logra ver en la pantalla durante el programa De Boca en Boca, lo que escriba la prensa sobre su vida y las opiniones de los usuarios en redes sociales; pero hay otra faceta de esta cara tan conocida, una a la que ella finalmente ha decidido prestarle atención.

Montserrat nos comenta cómo desde hace años siente un llamado a contribuir con el bienestar de las personas, desde un punto de vista más espiritual. La inquietud poco a poco fue tomando forma y la idea de expresarse a través de un pódcast fue el resultado (ver video adjunto).

Pasaron cuatro años y la idea no cuajó sino hasta que el rompecabezas estuvo completo: María José Quesada, esposa de un viejo amigo, productora y creadora de contenido, pasaba por un mal momento y una inquietud similar rondaba su cabeza.

Ninguna de las dos lograba dar el paso final, sino hasta que un día coincidieron sobre el tema y, a partir de allí, la idea tuvo el impulso que necesitaba.

Entre dudas y fe es el nombre del nuevo espacio de ambas, en el cual la consigna es ser real y lograr apelar a ese componente espiritual, pero cotidiano en las personas.











