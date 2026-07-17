La Odisea renace en la pantalla grande con la apuesta de Christopher Nolan

La búsqueda de La Odisea en Google coloca en primer plano la nueva película de Christopher Nolan sobre el regreso del rey Odiseo tras la guerra de Troya.

Más abajo aparecen referencias al poema épico que inspiró la producción. La obra figura entre los textos literarios más antiguos que se conservan por escrito.

La historia circuló de forma oral alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Existieron varias versiones. Su influencia permanece vigente y alcanza al cine contemporáneo.

El estreno también generó críticas, muchas de ellas publicadas antes del lanzamiento. Christopher Nolan restó importancia a esos comentarios y afirmó que la película debe juzgarse después de verla.

Antes de ir al cine, conozca las principales curiosidades y datos sobre esta producción en el video adjunto de '7 Estrellas'.