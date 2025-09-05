La herradura más deslumbrante

7 Estrellas continúa su recorrido por los paisajes paradisíacos de Arizona, Estados Unidos. Hoy hacemos una parada en Horseshoe Bend.



A pocos minutos de la ciudad de Page, la naturaleza talló una de las postales más impresionantes que todo viajero sueña con conocer (ver nota completa en el video adjunto).



El destino nos lleva hasta un mirador imprescindible en la lista de quienes visitan la zona. Su acceso es sencillo gracias a un sendero corto y de baja dificultad, lo que permite disfrutar del recorrido sin contratiempos.



Nos acercamos minutos antes del atardecer, el momento ideal para grabar en la memoria una escena inolvidable. Desde lo alto, la formación rocosa deja sin palabras a cualquiera. Aquí, la única instrucción es dejarse llevar y contemplar el espectáculo que el sol regala al caer la tarde.



Las paredes rojizas del cañón impactan a primera vista, y el silencio, pese a la presencia de decenas de visitantes, envuelve al observador y realza la majestuosidad del lugar.



Horseshoe Bend es, sin duda, una obra maestra de la naturaleza que conocimos de la mano de la agencia de viajes Explora América.



¡Déjese llevar por la magia de este rincón único de Arizona!



