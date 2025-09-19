La gran maravilla

El programa 7 Estrellas concluye esta semana su serie especial dedicada a los paisajes de Utah y Arizona, en Estados Unidos, con un destino que dejamos para el final: el majestuoso Gran Cañón.



Este sitio no solo es considerado un lugar sagrado, sino que también figura entre las grandes maravillas naturales del planeta. Su imponencia se refleja en sus dimensiones: se extiende por aproximadamente 475 kilómetros de largo y recibe la visita de al menos cinco millones de turistas cada año.



Durante nuestra visita recorrimos algunos de los miradores más impresionantes, subimos a una torre de vigilancia, descubrimos la famosa roca en forma de pato y nos dejamos envolver por la grandeza de este escenario natural.



En el video adjunto, les compartimos la nota para que disfruten con nosotros de esta experiencia única.



