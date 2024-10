Sin ustedes saber siquiera de qué trata este artículo, yo podría apostar que su título provoca todo tipo de sensaciones. “La ex”, para algunos, es motivo de reflujo; para otros, un anhelo que no volverá. Algo que no son los y las ex, es sernos indiferentes.



Si lo anterior lo vemos en el contexto de una serie de suspenso británico, frecuentemente comparada con películas como Gone Girl o Atracción fatal, la cosa cambia (ver nota completa en el video adjunto).



Jack y su esposa están viviendo una vida ideal justo luego de recibir a su primer hijo. Es entonces cuando la ex de él decide hacer frecuentes apariciones, sin ningún asomo de querer pasar al álbum de los recuerdos. De repente, tanto Jack como su esposa, Emily, desaparecen.



Conversamos con el actor Tom Mison, conocido para algunos como la estrella de la serie Sleepy Hollow, sobre esta miniserie, la cual, él advierte, debe ser vista con una copa de vino, mientras intentamos averiguar quién es el malo y quién es el bueno (cosa que según él, nos será imposible).