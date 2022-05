La cadena de mando en el set de 'Top Gun'

Por Walter Campos Moraga | 26 de mayo de 2022, 20:00 PM

El público general tiene la percepción de que el director es quien manda en una película. El director, efectivamente, manda... en el set. Por encima de él están los productores, quienes probablemente lo hayan contratado en primer lugar.

¿Qué hace entonces un director cuando su actor principal no solamente es la estrella de cine más grande del mundo, sino también quien produce la película? En palabras del director de Top Gun: Maverick: "entender que es una sociedad, una colaboración".



Esta es una película con diversos retos y trabajar con Tom Cruise es tan solo uno de ellos. Joseph Kosinski probó ser el hombre ideal para el puesto: no solamente ya ha logrado esa sinergia especial con Cruise (fue su director en Oblivion), sino que es un ingeniero mecánico con estudios en Ingeniería Aeroespacial también. Como nos comenta en la entrevista, "he pasado preparándome para esta película toda la vida".



En nuestra conversación tocamos el tema de trabajar con Cruise, las exigencias del rodaje y cómo tuvo que diseñar él mismo un avión.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.