Kalimba: El joven veterano del entretenimiento

A sus recién cumplidos 40 años, Kalimba se consolida como uno de los artistas que ha marcado a varias generaciones con su voz y talento. Con 26 años de carrera artística, de los cuales 22 han sido como solista, su trayectoria lo ha convertido en un referente dentro de la música y el entretenimiento.

Para los niños de los años noventa, Kalimba siempre será la voz de personajes entrañables como Simba en El Rey León, Chicken Little y Hey Arnold. En tanto, para los adolescentes de los 2000, su paso por OV7 y temas como “Shabadaba” representaron una juventud vibrante, mientras que éxitos como “No me Quiero Enamorar” acompañaron sus primeros desamores.

A mitad de su carrera, una interpretación de “El Triste”, de José José, sorprendió a su público y al propio artista, llevándolo a descubrir que había vida más allá del rock y el pop, y que los clásicos también podían ser parte de su repertorio.

Kalimba ha vivido en el ojo público, enfrentando tanto el éxito como la polémica. Él mismo reconoce: “He cantado para miles, he estado en alfombras rojas y he sido infeliz”.

Hoy, su fórmula para mantenerse vigente en un medio competitivo se refleja en su próximo espectáculo, donde mezcla sus grandes éxitos con un formato big band, prometiendo una experiencia única para sus seguidores.