Juanes grabó en Costa Rica y el resultado ya se puede ver en sus nuevos videos

En una industria donde los escenarios suelen repetirse, hay momentos en los que el paisaje deja de ser fondo y se convierte en presencia. En su más reciente producción audiovisual, el cantante colombiano Juanes desplaza el foco hacia Costa Rica y permite que el territorio hable por sí mismo.



No se trata de una sola pieza. Son seis videos en los que la naturaleza costarricense aparece no como acompañamiento, sino como parte activa del lenguaje visual. Montañas, vegetación y espacios abiertos se integran a la narrativa, generando una relación directa entre la música y el entorno.



La elección no es menor. En cada toma, el país se presenta desde una estética que resalta su diversidad y su capacidad de provocar una conexión inmediata. No hay artificio excesivo, sino una apuesta por lo orgánico, por aquello que ya está ahí y que, al ser observado, adquiere otra dimensión.



Para Juanes, este tipo de construcción visual no es ajena. A lo largo de su carrera ha explorado distintas formas de integrar lo simbólico en sus producciones, pero en esta ocasión el recurso se apoya en lo tangible. El paisaje no es metáfora, es presencia.



La participación de Costa Rica en estos videos también proyecta otra lectura. Más allá de lo artístico, se abre una ventana para posicionar al país dentro de la industria musical internacional como un espacio viable para producciones de alto nivel. La imagen que se construye no es solo estética, también es estratégica.



Así, lo que inicia como una propuesta musical se amplía hacia un diálogo con el territorio. Uno donde la música y la geografía se encuentran en un mismo plano.



Si desea ver cómo Costa Rica se integra en estos videos y conocer más detalles de esta producción, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

