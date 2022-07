Joaquín Yglesias fuera de su "zona segura"

Por 7 Estrellas Redacción | 14 de julio de 2022, 20:30 PM

Joaquín Yglesias, tenor nacional, es una figura conocida de los escenarios costarricenses. Esta temporada le hemos visto fuera de su zona de confort en Dancing With The Stars, pero eso no significa que el resto de su carrera transcurra en "zona segura".

Yglesias presenta al público su más reciente disco, que tiene la particularidad de haber sido compuesto y escrito por él.



Conversamos sobre su faceta de compositor, los curiosos trucos que utiliza para encender la creatividad y mucho más.

