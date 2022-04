Jim Carrey, sin máscara

Irrumpió en la escena del espectáculo con su comedia en vivo e impresiones de personajes de la farándula norteamericana.

En nada, el año de 1994 lo vio explotar a nivel mundial con películas como "Ace Ventura" y "La Máscara". Jim Carrey, no solo se volvió un actor cómico famoso, se convirtió en el tipo de personaje que se graba con láser en la cultura popular global. Su rostro de hule e histrionismo supusieron una mezcla volátil de humor físico y agudeza mental que no podía pasar desapercibida y es así como su creatividad lo llevó a incursionar también en el drama; papeles en "The Truman Show", "The Majestic" y "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" terminaron de cimentar su fama como un extraño fenómeno de la actuación, muy parecido a Robin Williams, quien con igual facilidad hacía llorar o reír a su audiencia.​

Actualmente, Jim Carrey ha bajado considerablemente su aparición en la gran pantalla. Si bien es cierto interpretó al presidente norteamericano Joe Biden en Saturday Night Live, el canadiense ha tenido cada vez menos papeles estelares, optando por dedicarse a la pintura, a las caricaturas políticas y a su "búsqueda espiritual". Como una agradable sorpresa, la secuela de Sonic, basada en el popular personaje de videojuegos, nos da una segunda porción de Carrey como el malévolo Dr. Robotnik, pero, a diferencia de la ocasión anterior, el actor regresa con fuerza a sus raíces y, como si de los años 90 se tratara, nos regala una versión en esteroides del villano, repleta de su energía de antaño.

Sobre esto pudimos conversar con el premiado comediante, además de discutir su bigote sobredesarrollado y la extraña energía de la que echa mano para darle vida a sus personajes.

No se pierda de los detalles de la entrevista en el video adjunto.