Jessi Uribe nos cuenta algunos de sus secretos

Por 7 Estrellas Redacción | 13 de octubre de 2022, 20:30 PM

Periodista: Gabriela Jiménez



El cantante colombiano confirma que tiene un gran show para que los ticos disfruten en el Estadio Nacional el próximo domingo 16 de octubre.



Además, confiesa que es un detallista por excelencia. El artista de 35 años se encarga de elegir personalmente su vestimenta, los artistas que lo acompañan y el estilo del espectáculo que mostrará en el escenario, por eso es que se considera sumamente detallista en cuanto a todas sus solicitudes, puesto a que, asegura, es su manera de garantizar que el evento quede a la altura y no defraude a sus fans.



El autor de 'Dulce Pecado' asegura que se enamoró de la música ranchera desde muy pequeño y gracias a la herencia de su papá, Fernando Uribe, que era mariachi y quien, desde que tiene memoria, lo llevaba a sus serenatas a cantar con él.

Cuando se le pregunta sobre sus referentes musicales, Uribe no duda en responder que para él no existe mejor inspiración que el artista Joan Sebastián. Sin embargo, no solo podría limitarse a mencionar un solo nombre, ya que también considera que en su lista se encuentran Vicente y Alejandro Fernández, Juan Gabriel y la misma Ana Gabriel.

