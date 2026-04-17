Jesse y Joy: De la sala de su casa para el mundo

En casa de músicos, es normal que los niños toquen con sus padres. En el hogar de los Huerta, la música se realizaba junto a su papá, con instrumentos prestados de la iglesia a la que asistían y grabando de forma casera algunos cuantos CDs.



Los adolescentes Jessee y Joy, de 18 y 15 años, respectivamente, quizás no imaginaron que su padre tendría razón cuando les decía, mientras veía el Festival Viña del Mar desde su sofá: "Algún día ustedes tocarán allí".



21 años después, el dúo de hermanos ha conquistado a millones de fans, ha puesto en el tope de las ventas siete discos de estudio y ha viajado a cientos de ciudades con su música. Han recibido los premios más prestigiosos que la profesión puede otorgar e incluso se han presentado no una, sino tres veces en el icónico escenario de Viña. Lamentablemente, su padre no vivió para verles llegar hasta allí, pero su recuerdo les sigue inspirando desde lo alto.



Esta semana, los mexicanos se presentarán en nuestro país con su nueva gira llamada El Despecho. Sobre su historia, lo que nos espera a los ticos en su show y el curioso nombre del mismo, conversamos con Jessee en la entrevista adjunta.



