Integrantes de Grupo Firme hablan antes de su concierto ‘sold out’ en Costa Rica

Grupo Firme visitará Costa Rica el próximo 28 de marzo, cuando se presente en el Estadio Nacional.



El equipo de 7 Estrellas viajó hasta Medellín, Colombia, para realizar una entrevista exclusiva con integrantes de la reconocida agrupación de música regional mexicana.



Como parte del lanzamiento de la gira La última peda, esta exitosa banda organizó un encuentro especial con medios de comunicación de distintos países de América, donde se presentará a lo largo de 2026.



Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Costa Rica ya registra un sold out: tres meses antes del evento, prácticamente todas las localidades estaban vendidas, lo que confirma el enorme arrastre del grupo en el país.



En el video adjunto, le compartimos la entrevista completa con Johnny Caz y Víctor Zavala, quienes detallan todo lo previo al esperado concierto que Grupo Firme ofrecerá en Costa Rica.



