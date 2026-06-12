He-Man para los niños de ayer y hoy

Uno podría pensar que hacer una película sobre uno de los personajes más famosos del mundo es cosa fácil. Sin embargo, si tomamos el ejemplo de He-man y los amos del universo, nos encontramos con un reto bastante curioso: los niños que lo vieron en la época de los 80 rondan ahora entre los 45 y 55 años de edad, por lo que la película no puede hablarles a sus fans de la misma manera que antes.

Por otra parte, el éxito de taquilla depende de que nuevas generaciones se enamoren de los personajes, por lo que también hay que hablarles en su idioma.



¿Qué harían ustedes si fueran el director? Para salir de la duda, fuimos a Brasil a conversar en persona con el hombre a cargo de traer a Eternia de vuelta a los cines de todo el mundo. Travis Knight es un tres veces nominado al premio de la Academia, quien ya ha tenido experiencia con otras franquicias populares (fue el director de la película en solitario del personaje Bumblebee de los Transformers).



Con él conversamos sobre cómo traer al héroe al siglo XXI, su amor por estos personajes y mucho más. Repase la entrevista completa en el video adjunto.



