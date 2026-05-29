He-Man en Brasil: Eternia invadió Sao Paulo

Toda persona que vivió su niñez en los años 80 recuerda la icónica frase “¡Por el poder de Grayskull!”. Aquella tierra mágica poblada de héroes y villanos sigue despertando nostalgia y sonrisas en quienes crecieron con la serie animada.

Han pasado cuatro décadas y ahora un nuevo He-Man llega al cine para conquistar a las generaciones actuales. La presentación tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, donde se vivió un auténtico fenómeno cultural que evidenció la vigencia del personaje en la región.

El evento incluyó una alfombra roja, entrevistas con el elenco y el director, además de la premiere de las nuevas aventuras del héroe. La celebración se extendió hasta la Avenida Paulista, donde miles de fanáticos asistieron a un concierto de Trem da Alegría, agrupación icónica de los 80 y 90 que interpretaba el tema de la serie.

La pasión de los seguidores se hizo evidente: muchos acudieron disfrazados como los personajes de Eternia y durante la proyección se rindieron ante el elenco, confirmando que He-Man sigue siendo un fenómeno cultural capaz de unir generaciones.