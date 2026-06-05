Hay un nuevo He-Man en la ciudad

Corría el año de 1987 la última vez que un hombre de carne y hueso levantó la Espada del Poder y pronunció la icónica frase "¡Por el poder de Greyskull!".



En aquel entonces, la responsabilidad recayó sobre el musculoso Dolph Lundgren, mejor conocido en los 80 como "el ruso de Rocky 4".



Esa película tuvo las limitaciones propias de la época y no fue el éxito comercial que se esperaba, dejando el lugar del héroe vacío, al menos en el cine, durante casi 40 años.



Hoy, el actor Nicolás Galitzine y la actriz Camila Mendes se cuelan en la piel de He-Man y Revela, respectivamente, para ser el rostro de estos legendarios personajes ante los ojos de la generación actual.



Durante nuestra conversación, Mendes confesó no haberlo pensado de esa manera y "sentir la piel de gallina" ante esta responsabilidad. Averigüe en el video adjunto con qué más tuvieron que lidiar este par de jóvenes en su camino por convertirse en los nuevos representantes de la franquicia a nivel global.