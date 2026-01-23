Hacienda Orosi: naturaleza, descanso y bienestar en el corazón de Cartago

Rodeada de naturaleza e historia, Hacienda Orosi se consolida como un destino donde las aguas termales y el imponente paisaje invitan a detener el tiempo y disfrutar de un entorno que transmite paz y descanso (ver video adjunto).



El lugar es ideal para los amantes de las caminatas al aire libre, gracias a sus senderos inmersos en la naturaleza y sus amplios espacios verdes.



Durante nuestra visita a este rincón costarricense, recorrimos miradores espectaculares y únicos, como el canasto de café, el chorreador y la taza, puntos imperdibles donde los visitantes aprovechan para capturar fotografías y llevarse los mejores recuerdos.



Para quienes disfrutan del contacto con los animales, Hacienda Orosi también cuenta con una granja que alberga más de 300 especies, convirtiéndose en un atractivo adicional para toda la familia.



Esta empresa familiar fue más allá de la experiencia turística y desarrolló una línea de productos saludables con certificación europea, única en América Latina. Se trata de artículos elaborados a base de agua termal de origen geotermal —no volcánico— que brota de forma natural desde 1743 en el valle de Orosi. En total, la línea incluye 10 productos, entre ellos agua termal, sérum, protectores solares para rostro y cuerpo, así como cremas faciales y corporales. Todos los empaques son amigables con el ambiente, en concordancia con su compromiso con la sostenibilidad.



Hacienda Orosi también dispone de villas privadas, pensadas para quienes buscan un descanso pleno en medio de la naturaleza. Así, Cartago suma un nuevo tesoro natural, perfecto para desconectarse, relajarse y dejarse sorprender por el poder sanador del entorno.