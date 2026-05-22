Gyrotonic: el método de ejercicio de las celebridades que ya llegó a Costa Rica

El método de entrenamiento que conquistó a celebridades como Lady Gaga y Jennifer Aniston ya tiene espacio en Costa Rica.



Se trata del Gyrotonic, una disciplina que combina movimientos circulares, respiración y trabajo muscular para mejorar la postura, la flexibilidad y la movilidad del cuerpo.



En el video adjunto le mostramos en qué consiste, cómo se practica y por qué empieza a ganar terreno en el país como una alternativa diferente para ejercitarse.