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Gyrotonic: el método de ejercicio de las celebridades que ya llegó a Costa Rica

En esta nota le mostramos en qué consiste, cómo se practica y por qué empieza a ganar terreno en el país.

Por Daniel Céspedes 21 de mayo de 2026, 21:00 PM

El método de entrenamiento que conquistó a celebridades como Lady Gaga y Jennifer Aniston ya tiene espacio en Costa Rica.

Se trata del Gyrotonic, una disciplina que combina movimientos circulares, respiración y trabajo muscular para mejorar la postura, la flexibilidad y la movilidad del cuerpo.

En el video adjunto le mostramos en qué consiste, cómo se practica y por qué empieza a ganar terreno en el país como una alternativa diferente para ejercitarse.

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