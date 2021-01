Fotógrafo de bodas costarricense gana premio a nivel mundial

Con la siguiente nota queremos que conozca a Mauricio Ureña, el primer fotógrafo costarricense galardonado por el concurso más importante y reconocido a nivel mundial de fotografía de bodas, “The best of the best Wedding”.



Después de 8 años de carrera profesional en la fotografía de bodas y de 160 bodas fotografiadas, el costarricense Mauricio Ureña es galardonado por el concurso más importante y reconocido a nivel mundial de fotografía de bodas, donde participan más 10 mil fotografías.