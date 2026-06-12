7 Estrellas
Finca Vitali: una escapada entre domos y naturaleza a las puertas de Cartago
No hace falta recorrer largas distancias para disfrutar de un cambio de ambiente.
No hace falta recorrer largas distancias para disfrutar de un cambio de ambiente.
A pocos minutos de San José, en las cercanías de Cartago, se encuentra Finca Vitali, un proyecto turístico que combina naturaleza, tranquilidad y hospedajes tipo domo.
En 7 Estrellas le mostramos este rincón ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de una experiencia diferente rodeada de paisajes verdes.
No se pierda los detalles en el video adjunto.