Finca Vitali: una escapada entre domos y naturaleza a las puertas de Cartago

No hace falta recorrer largas distancias para disfrutar de un cambio de ambiente.



A pocos minutos de San José, en las cercanías de Cartago, se encuentra Finca Vitali, un proyecto turístico que combina naturaleza, tranquilidad y hospedajes tipo domo.



En 7 Estrellas le mostramos este rincón ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de una experiencia diferente rodeada de paisajes verdes.

No se pierda los detalles en el video adjunto.



