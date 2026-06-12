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7 Estrellas

Finca Vitali: una escapada entre domos y naturaleza a las puertas de Cartago

No hace falta recorrer largas distancias para disfrutar de un cambio de ambiente.

Por Daniel Céspedes 11 de junio de 2026, 21:00 PM

No hace falta recorrer largas distancias para disfrutar de un cambio de ambiente.

A pocos minutos de San José, en las cercanías de Cartago, se encuentra Finca Vitali, un proyecto turístico que combina naturaleza, tranquilidad y hospedajes tipo domo.

En 7 Estrellas le mostramos este rincón ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de una experiencia diferente rodeada de paisajes verdes.

No se pierda los detalles en el video adjunto.

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