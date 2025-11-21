Fenómeno k-pop mundial con sello costarricense

Cualquier persona que ame el cine y la música, y sobre todo padres de familia de cualquier rincón del planeta, conocen el megaéxito de la película y canciones K-Pop Demon Hunters.



En el epicentro de este fenómeno se encuentra un costarricense: el compositor musical Daniel Rojas. Está en el proyecto desde que este era una conversación durante la cena con su creadora.



Daniel no solo fue el responsable de cuatro canciones del largometraje, sino también de trabajar con un equipo más amplio, que se unió durante la marcha: juntos completaron la personalidad musical de la película.



Fue también gracias a él y sus recomendaciones, que K-Pop Demon Hunters cuenta con Ejae, que no se ha convertido en una superestrella global.



Conozca más del trabajo de este costarricense y de sus planes futuros en el video adjunto.