Expresentadores de ‘7 Estrellas’ comparten anécdotas de estos 25 años

Los recuerdos que tenemos son imborrables, todos los jueves por la noche han sido nuestros y los televidentes le dan el brillo especial a cada programa.



Los hemos llevado por las mejores fiestas, hemos conocido el mundo juntos, y nuestro país también, lo mejor de la gastronomía y ni qué decir de los lugares más in. No podemos dejar de lado que hemos visto de cerca el crecimiento de los artistas y actores que han pasado por esta pantalla.



7 Estrellas siempre ha dado espacio a los nuevos talentos, a la diversión, moda, espectáculos y entretenimiento.



La evolución de nuestro logo no pasa desapercibida, pero siempre resaltando el número 7 y las estrellas, los diferentes sets, la música y, con esto, el paso de presentadores que se han ganado nuestro amor.



Los primeros conductores del espacio fueron Lynda Díaz, Jorge Valenti, Angelrafael y Katarina Rodríguez. Hablamos con algunos de ellos, además de Jorge Martínez, Marilin Gamboa y Viviana Calderón, quienes nos cuentan sus anécdotas (ver video adjunto).



Actualmente, la directora del espacio es Leticia Contreras, quien mantiene en la revista un sello de estilo de vida.