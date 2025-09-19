Evangelina Solís: una maestra para la historia

¿Se imagina una Costa Rica en donde el Día de la Madre no se celebre? Aunque parezca difícil, eso era algo de la realidad con la que lidiaba nuestro país hace algunas décadas.



La notable educadora Evangelina Solís fue una figura destacada en la historia de nuestra nación, no solo por haber sido la responsable de tener un día para celebrar a quienes nos dieron la vida, sino por ser un ejemplo de lucha en pos de causas sociales que beneficiaban directamente a la niñez.



Ella es otra de las figuras históricas que conocemos durante nuestro mes patrio. Vea la nota completa en el video adjunto.