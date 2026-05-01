Este chef abandonó el derecho para rescatar los sabores que Costa Rica estaba olvidando

Lo que comenzó como un camino académico en derecho y una pasión paralela por la fotografía terminó convirtiéndose en una apuesta de vida marcada por los sabores y la identidad. Esa es la historia de Carlos Alpízar, un creador de contenido que eligió seguir su verdadera vocación y encontró en la cocina el lenguaje con el que mejor se expresa.

Lejos de los esquemas tradicionales, Alpízar transformó una antigua fábrica de muebles que perteneció a su tío en su propio laboratorio culinario. Hoy, ese espacio funciona como su oficina gastronómica, desde donde investiga, experimenta y construye un archivo vivo de la cocina costarricense, esa que durante generaciones ha dado forma a la identidad del país y que, en medio del ruido de las tendencias globales, corre el riesgo de ser olvidada.

Con una comunidad que supera los 120 mil seguidores entre Instagram y TikTok, este creador ha encontrado en las plataformas digitales algo más que un escaparate de recetas. Su objetivo es otro, más ambicioso y más necesario: generar conciencia sobre el valor cultural de los platillos tradicionales, esos que acompañaron generaciones y que guardan en cada ingrediente una historia que vale la pena contar.

Para Alpízar, cada preparación es un relato. Por eso, su contenido no solo instruye sobre técnicas o proporciones, sino que también invita a reflexionar sobre el origen de los ingredientes, las tradiciones familiares heredadas de mesa en mesa y el significado profundo que tiene la comida en la vida cotidiana. Cocinar, en su propuesta, es también un acto de memoria.

Su trabajo no ha pasado desapercibido más allá de las fronteras. El prestigioso diario español El País reconoció su propuesta, destacando el enfoque en lo autóctono y el rescate de la gastronomía local como un aporte relevante en el ecosistema digital contemporáneo. Un reconocimiento que, más que un logro personal, habla de la universalidad de lo que Alpízar defiende: que la cocina tradicional, cualquiera que sea su origen, es patrimonio.

En una era donde las tendencias cambian a una velocidad vertiginosa, Carlos Alpízar apuesta por mirar hacia atrás para revalorizar lo propio. Su mensaje es tan directo como poderoso: conocer lo que comemos es también una forma de entender quiénes somos.

Para profundizar en esta historia y conocer de cerca el espacio donde todo sucede, no deje de ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

