Esta heladería en Escalante rompe todas las reglas del helado tradicional

7 Estrellas lo lleva a Barrio Escalante, a una heladería llamada Whip It Good. Pero no se trata de una heladería común. En este lugar todo es bastante particular, y queda claro que el mundo de los helados no tiene límites.



Aquí, los clientes pueden “salsear” su paladar al máximo y dejarse sorprender con sabores que cambian cada semana. Por ejemplo, durante nuestra visita descubrimos opciones como crema con sorbeto, churchill, arroz con leche, tamal de elote y queque de zanahoria. El ingenio definitivamente da para mucho: incluso han ofrecido sabores como aguacate, ¡tocineta e incluso uno con papas fritas! ¿Lo puede creer?



En esta heladería también hay paninis de helado y cafés para todos los gustos, ya sean calientes o fríos.



En el video adjunto le compartimos la nota completa para que disfrute —al menos con la vista— de esta delicia de helados, y ojalá pronto se anime a probar estos sabores tan poco comunes.