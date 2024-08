Érase una vez en 1999...

¿Cuánto cambia el mundo en un cuarto de siglo? Para darle una idea, 7 Estrellas nació justo antes del cambio de milenio, cuando propios y extraños temían que una oscura falla en las computadoras nos dejara sin dinero en las cuentas y sin control de la tecnología.



No se podía conversar de lo que ocurría por grupos de WhatsApp o redes sociales, pues ninguno existía. Así, términos como stories, reels y similares no eran del léxico diario. Esto significa que tampoco había influencers, ni videos virales o memes que circularan a la velocidad del pensamiento.



En una época de transición, donde el disco compacto aún reinaba, pero ya el consumidor de avanzada escuchaba MP3 en aparatos que llegaron antes del iPod. La Internet le pertenecía a los más tecnológicos, pero solo mientras alguien no levantara el teléfono en casa o quizás sumidos en la oscuridad de algún cibercafé.



¿Recuerda o adivina quiénes eran los artistas de moda, las películas que nos emocionaban o la música que escuchábamos en ese último año del siglo XX?



Acompáñanos a un pequeño recorrido sobre el mundo que a 7 Estrellas le tocaba cubrir en aquella realidad de finales de los 90.