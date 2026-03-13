Entre récords y grandes nombres: por qué estos Óscar generan tanta expectativa

Este año, los premios Premios Óscar vuelven a generar conversación. El legendario comediante Conan O'Brien revitalizó el humor del espectáculo en vivo el año pasado y, además, la plataforma YouTube será la nueva casa de la ceremonia, encargada de transmitirla a todo el planeta. Son dos razones de peso para que la aguja de la cultura pop apunte con más fuerza hacia la gala en esta edición.



Pero el interés no se explica solo por el formato. Las películas también han elevado la expectativa. Este año ha estado marcado por varios títulos de gran calidad que han logrado conectar tanto con el público como con la crítica. A esto se suma que el clima político actual aparece reflejado —e incluso cuestionado— en muchas de las producciones nominadas.



Detrás de las candidaturas también hay historias que alimentan la expectativa. Algunos artistas están a las puertas de romper récords de estatuillas, mientras que otros regresan a la contienda décadas después de su primera nominación, con la posibilidad de finalmente llevarse el premio.



Además, varias figuras de primer nivel de Hollywood participan este año no solo frente a la cámara, sino también como productores, con proyectos que compiten en distintas categorías. Todo ello configura una premiación con múltiples ingredientes para captar la atención del público.



En la nota adjunta le contamos cuáles son los récords que podrían romperse en la edición número 98 de los Premios Óscar.