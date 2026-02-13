Entre neón y nostalgia: el restaurante retro que conquista Desamparados

Desamparados tiene un rincón único donde lo retro y el sabor se fusionan en una sola experiencia.



El equipo de 7 Estrellas visitó un restaurante donde las hamburguesas, las malteadas y la ambientación vintage son protagonistas.



Desde el momento en que se cruza la puerta de Flashback, la sensación es la de viajar en el tiempo. El neón, la decoración y cada detalle del lugar transportan a la época dorada del rock and roll, los diners americanos, los tocadiscos y las clásicas malteadas.



Uno de los aspectos más llamativos es que su propietario, Erick Gómez, diseñó y fabricó absolutamente todo desde cero. Cada pieza fue pensada con dedicación y cariño, dando vida a una verdadera obra de arte convertida en restaurante, cuya construcción tomó tres años.



Y créalo: sentarse a comer sobre una vespa adaptada como silla es toda una experiencia. Dondequiera que se mire hay un detalle que sorprende. Incluso los sanitarios mantienen la temática de los años 50 y 60.



Las paredes, por su parte, son un recorrido por un museo de entretenimiento, nostalgia y recuerdos.



Entre buena comida, series, películas y memorias de una época inolvidable, Flashback espera a quienes deseen vivir una experiencia diferente en Desamparados.