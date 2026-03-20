En la casa de los Óscar

Todas las personas que alguna vez se sentaron en una butaca de cine a soñar con ese universo que se extendía ante sus ojos tienen algo en común: muchos de esos mundos construidos en la pantalla del séptimo arte tienen un hogar en el Museo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.



La misma organización que se encarga de entregar los codiciados Óscar cada año decidió hacer un museo para preservar toda la información de las películas con las que Hollywood nos ha hecho vibrar (ver video adjunto).



Es un edificio de cinco pisos en el corazón de Los Ángeles, por el cual uno puede viajar por los terrenos del cyberpunk, el cine de terror, los grandes clásicos y películas inmortales.



Los llevamos a un breve recorrido, que abarca desde la moda que se ha hecho famosa en la ceremonia hasta un vistazo histórico a cuando Hollywood era apenas un incipiente barrio angelino.