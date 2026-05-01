El Diablo está en los detalles

Hace 20 años, los mundos del cine y la moda se unieron cuando una película decidió llevarnos a todos por un viaje, desde las pasarelas más glamorosas de París hasta las redacciones más despiadadas de la revista de modas más importante de esta historia: Runway.



La película era El Diablo viste a la moda y la revista ficticia era dirigida por Miranda Priestly, interpretada en la vida real por la actriz Meryl Streep, basada a su vez en la muy real editora de Vogue, Ana Wintour.



En medio de esta sinergia entre cine, moda, realidad y fantasía fue que conocimos la historia de Andy, joven recién graduada y aspirante a periodista, quien llega a trabajar bajo las órdenes de la temible editora que dirige con mano de hierro gran parte del mundo de la moda.



El film se volvió un objeto de culto y eso hace que en este 2026 el estreno de la segunda parte revista de importancia global. Ante eso teníamos preguntas: ¿Era riesgoso tocar una historia tan admirada tanto tiempo después? ¿Cómo manejaría la trama el hecho de que ahora las revistas y medios escritos están en crisis?



Para contestar estas interrogantes, conversamos con el director y la escritora de ambas películas en el video adjunto.