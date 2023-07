El día en que Costa Rica invadió Nueva Zelanda

Desde el 2014, el proyecto conocido como 'Subite al Chunche' ha acompañado a las distintas selecciones de fútbol en los mundiales donde nos representan.



Su camino finalmente los llevó a presentarse en el actual campeonato mundial de fútbol en Nueva Zelanda: uno particular que, históricamente, no goza de tanta popularidad como su contraparte masculina. Por si fuera poco, celebrado en un país donde el fútbol no mueve las pasiones que agita en el resto del mundo.



Sin embargo, los fichajes femeninos del proyecto han sabido incrementar exponencialmente el sabor, carisma, ritmo y alegría requeridos para encender el ambiente. Como si se tratara de legiones de fanáticos, ellas han movilizado estadios y, durante su estadía en ese país, se han vuelto fácilmente reconocibles para la población en general.



Conversamos con la representación femenina de 'Subite al Chunche' sobre su experiencia alentando a nuestras muchachas y sobre elevar a gritos de comparsa, la conversación sobre la necesidad de apoyar el fútbol femenino. Repase la nota completa en el video adjunto.