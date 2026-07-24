El costarricense que cambió la imagen de los murciélagos con una cámara

El videógrafo costarricense Felipe Vega impulsa una nueva mirada sobre los murciélagos mediante su trabajo audiovisual.

Estos mamíferos cumplen una función esencial para los ecosistemas; a pesar de ello, todavía enfrentan prejuicios y una imagen negativa.

Vega registró el nacimiento de una cría de murciélago blanco en su hábitat natural. El material muestra un comportamiento pocas veces documentado.

El cortometraje obtuvo el primer lugar en la categoría Exploradores Digitales del festival Santiago Wild, uno de los encuentros de cine de naturaleza más importantes de la región.

Conozca la historia de este hallazgo y el mensaje del realizador en el video adjunto de 7 Estrellas.