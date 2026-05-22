El actor que triunfa actuando rodeado de fantasmas… que no puede ver

La comedia Ghosts (Fantasmas) se ha convertido en un éxito internacional gracias a una premisa sencilla, pero perfecta para la comedia: un joven matrimonio adquiere un hostal para impulsar su emprendimiento, sin imaginar que el lugar alberga varias generaciones de fantasmas provenientes de distintas épocas.



Los espíritus conforman un grupo tan variado como los enredos y aventuras que son capaces de provocar. Para añadir aún más humor a la historia, el esposo no puede verlos ni escucharlos; sin embargo, su esposa sí interactúa con ellos como si fueran amigos de carne y hueso.



El papel de Jay, el esposo sin poderes, recae en el actor y músico Utkarsh Ambudkar, quien enfrenta el reto de aportar comedia sin poder reaccionar directamente a varios miembros del elenco.



Conversamos con él sobre este inusual personaje —que, por cierto, rechazó inicialmente— y acerca de las técnicas que utiliza para interpretar su papel mientras permanece “aislado” de sus compañeros en escena. Repase la entrevista en el video adjunto.